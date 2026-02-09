09.02.2026 06:31:29

Valmet: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Valmet hat am 06.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0,57 EUR. Im letzten Jahr hatte Valmet einen Gewinn von 0,530 EUR je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Valmet in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,34 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,48 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,53 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Experten hatten einen Gewinn von 0,700 EUR je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 1,53 Milliarden EUR erwartet.

Das EPS für das Geschäftsjahr wurde mit 1,52 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 1,52 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 3,02 Prozent auf 5,36 Milliarden EUR. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 5,20 Milliarden EUR gelegen.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 2,02 EUR je Aktie sowie einen Umsatz von 5,25 Milliarden EUR ausgegeben.

