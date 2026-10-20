Valmont Industries Aktie
WKN: 858096 / ISIN: US9202531011
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20.10.2026 13:26:54
Valmont Industries Inc Q3 Profit Climbs
(RTTNews) - Valmont Industries Inc (VMI) announced earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings totaled $121.05 million, or $6.24 per share. This compares with $99.03 million, or $4.98 per share, last year.
Excluding items, Valmont Industries Inc reported adjusted earnings of $121.05 million or $6.24 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 5.5% to $1.104 billion from $1.046 billion last year.
Valmont Industries Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $121.05 Mln. vs. $99.03 Mln. last year. -EPS: $6.24 vs. $4.98 last year. -Revenue: $1.104 Bln vs. $1.046 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 22.75 To $ 23.75 Full year revenue guidance: $ 4.3 B To $ 4.45 B
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