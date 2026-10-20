Valmont Industries Inc Q3 Profit Climbs

(RTTNews) - Valmont Industries Inc (VMI) announced earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings totaled $121.05 million, or $6.24 per share. This compares with $99.03 million, or $4.98 per share, last year.

Excluding items, Valmont Industries Inc reported adjusted earnings of $121.05 million or $6.24 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 5.5% to $1.104 billion from $1.046 billion last year.

Valmont Industries Inc earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $121.05 Mln. vs. $99.03 Mln. last year. -EPS: $6.24 vs. $4.98 last year. -Revenue: $1.104 Bln vs. $1.046 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 22.75 To $ 23.75 Full year revenue guidance: $ 4.3 B To $ 4.45 B