Valmont Industries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Valmont Industries stellte am 20.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 6,24 USD gegenüber 4,98 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,53 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,10 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 1,05 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at