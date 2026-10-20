Valmont Industries Aktie
WKN: 858096 / ISIN: US9202531011
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20.10.2026 13:35:36
Valmont Industries Q3 Earnings Up; Raises FY26 Adjusted EPS Outlook
(RTTNews) - Valmont Industries, Inc. (VMI), a manufacturer and engineering company, on Tuesday reported higher net income in the third quarter compared with the previous year.
For the third quarter, net earnings attributable to the company increased to $121.05 million from $99.03 million in the previous year.
Earnings per share were $6.24 versus $5.02 last year.
Operating income jumped to $172.83 million from $141.46 million in the prior year.
Net sales increased to $1.10 billion from $1.05 billion in the previous year.
The company reaffirmed its full-year 2026 net sales outlook of $4.3 billion to $4.45 billion.
The company raised its adjusted earnings per share guidance to $22.75 to $23.75 from $22.25 to $23.50.
On Monday, Valmont Industries closed trading 1.74% higher at $452.25 on the New York Stock Exchange.
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