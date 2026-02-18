18.02.2026 06:31:28

Valmont Industries: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Valmont Industries hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 17.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 9,05 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,84 USD erwirtschaftet worden.

Valmont Industries hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,04 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,04 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

In Sachen EPS wurden 16,79 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Valmont Industries 17,19 USD je Aktie eingenommen.

Valmont Industries hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 4,10 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 4,08 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

