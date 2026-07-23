Valmont Industries stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Valmont Industries stellte am 21.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 6,14 USD. Im letzten Jahr hatte Valmont Industries einen Gewinn von -1,530 USD je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,12 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 1,05 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at