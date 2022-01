Valneva: Kaufempfehlung verpufft

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Die Aktie des Impfstoffentwicklers Valneva ist wahrlich nichts für schwache Nerven. Prozentual zweistellige Kursausschläge in beide Richtungen gibt es nahezu im Wochentakt. Geht es nach den Analysten von First Berlin, sollte der europäische Impfstoff-Wert weitaus höher stehen – die Experten sehen deutliches Kurspotenzial.Analyst Simon Scholes hat das Votum für die Valneva-Aktie von "Hinzufügen" auf "Kaufen" geändert, das Kursziel von 23,40 Euro bleibt bestehen. Das entspricht einem Upside-Potenzial von satten 60 Prozent. Dennoch verliert der Impfstoff-Titel zur Stunde rund vier Prozent an Wert.Valneva reiche weiterhin Daten zu ihrem Covid-19-Impfstoffkandidaten VLA2001 bei der Europäischen Arzneimittelagentur, der britischen MHRA und der bahrainischen NHRA ein und bestätigte demnach am 6. Januar, dass sie bis zum Ende des laufenden Quartals Entscheidungen über die Zulassung durch diese Behörden erwarte, so Scholes.Im ersten Quartal dürften laut dem Analysten auch die endgültigen Daten der Phase-3-Studie für den Chikungunya-Impfstoffkandidaten VLA1553 vorliegen.