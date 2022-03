Valneva-Aktie dennoch höher: Valneva weitet Verlust aus

Das an der EURONEXT in Paris und an der US-Technologiebörse NASDAQ gelistete österreichisch-französische Impfstoffunternehmen Valneva hat seinen Umsatz im vergangenen Jahr auf 348,1 Millionen Euro mehr als verdreifacht, den Verlust aber von 64,4 Millionen auf 73,4 Millionen Euro ausgeweitet.