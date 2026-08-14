Valneva Aktie
WKN DE: A0MVJZ / ISIN: FR0004056851
|Phase-III-Studie
|
14.08.2026 16:26:00
Valneva-Aktie zweistellig höher: Hoffnung auf Zeckenimpfstoff-Zulassung
An der EURONEXT Paris geht es zeitweise um 24,07 Prozent auf 3,046 Euro aufwärts. Damit kosten sie nun nicht nur wieder mehr als 3 Euro, sondern schafften es auch zurück über exponentielle 200-Tage-Linie. Der Kursverlust im Gesamtjahr 2026 schmolz auf 19 Prozent ab.
Basierend auf guten Wirksamkeits- und Verträglichkeitsdaten aus der Phase-III-Studie mit PF-07307405 prüft die europäische Arzneimittelbehörde EMEA nun eine Zulassung des Zeckenimpfstoffs, den die Franzosen in Zusammenarbeit mit dem US-Konzern Pfizer entwickeln. Er soll gegen Borreliose zum Einsatz kommen.
Analyst Maury Raycroft von der Investmentbank Jefferies ist auch optimistisch, dass die US-Behörde FDA einen Zulassungsantrag akzeptieren wird. Sein Kursziel für die US-Anrechtsscheine von Valneva liegt bei 15 US-Dollar. Geschlossen hatten sie tags zuvor bei 5,65 Dollar.
/ag/mis
PARIS (dpa-AFX Broker)
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