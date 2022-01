Valneva gibt Gas

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Die Aktie von Valneva hat am Dienstag ihre Schwächephase der vergangenen Tage beenden können. Das Papier notiert am Abend auf der Handelsplattform Tradegate 6,8 Prozent im Plus bei 15,40 Euro. Während die Aktie im Tagesverlauf nahezu unverändert tendierte, sorgte am Abend eine Meldung zu einer Booster-Studie mit dem Impfstoffkandidaten VLA2001 für neuen Schwung.Das französisch-österreichische Biotech-Unternehmen beginnt mit im Zuge der zulassungsrelevanten Phase-3-Studie Cov-Compare mit Auffrischungsimpfungen bei erwachsenen Studienteilnehmern. Die Daten sind nicht für den derzeit laufenden Genehmigungsprozess bestimmt, den das Unternehmen in den kommenden Wochen abschließen will.Die erweiterte Studie wird eine Auffrischimpfung von VLA2001 bei Studienteilnehmern ab 18 Jahren, die eine Grundimmunisierung mit zwei Dosen VLA2001 erhalten haben untersuchen. Zudem wird sie auch Teilnehmern ab 30 Jahren, die zwei Dosen des Impfstoffs AZD1222 von AstraZeneca erhalten haben, prüfen.Die Studie läuft derzeit in Großbritannien und wird vom National Institute for Health Research (NIHR) unterstützt. Es wird erwartet, dass im zweiten Quartal 2022 Topline-Daten vorgestellt werden können.Juan Carlos Jaramillo, Chief Medical Officer von Valneva kommentierte: „Während wir uns darauf konzentrieren, unsere fortlaufenden Einreichungen für die behördliche Zulassung von VLA2001 im Zusammenhang mit der Primärimpfung abzuschließen, arbeiten wir parallel dazu mit vollem Engagement daran, weitere Daten für VLA2001 zu generieren um abzuschätzen, welche Rolle der Impfstoff auch als Booster spielen könnte. Wir glauben weiterhin, dass VLA2001 eine wichtige Rolle bei der Bekämpfung der aktuellen Pandemiephase und darüber hinaus sein kann.“