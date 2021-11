Valneva holt sich mit neuen Aktien frische Kapital - Valneva-Aktie schwächelt

Das französisch-österreichische Biotech-Unternehmen Valneva hat über die Ausgabe von jungen Aktien sein Kapital erhöht und so rund 88 Millionen Euro am Markt lukriert.

5.175.000 Aktien wurden international angeboten, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Davon wurden US-Investoren 354.060 Titel in Form von American Depositary Shares (ADS), welche jeweils zwei Stammaktien repräsentieren, für 39,42 US-Dollar je Aktie angetragen.

Der Rest (4,466.880 Aktien) wurde international im Rahmen einer Privatplatzierung offeriert, zum Preis von 17,0 Euro je Papier. Valneva forscht derzeit an einem COVID-19-Impfstoff und verfolgt dabei einen klassischen Ansatz mit inaktivierten Viren.

Am Mittwoch verliert die Valneva-Aktie an der Euronext in Paris zeitweise 1,85 Prozent auf 20,20 Euro.

