Valneva SE Actpref ließ sich am 24.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Valneva SE Actpref die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,11 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,260 EUR je Aktie erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Valneva SE Actpref mit einem Umsatz von insgesamt 18,1 Millionen EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29,4 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 38,32 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at