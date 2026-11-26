Valneva SE (spons ADRs) präsentierte am 24.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei -0,28 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,610 USD je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 39,28 Prozent auf 20,9 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 34,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at