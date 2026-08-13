Valneva verdreifachte Verlust im Halbjahr - Aktie in Rot

Der französisch-österreichische Impfstoffhersteller Valneva hat den Verlust im ersten Halbjahr 2026 noch mehr ausgeweitet und deutlich weniger Umsatz erzielt als vor einem Jahr.

Der Nettoverlust verdreifachte sich auf 63,3 Mio. Euro, nach 20,8 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2025. Die Gesamtumsätze reduzierten sich um fast ein Drittel auf 65,8 Mio. Euro, geht aus dem Halbjahresbericht hervor.

Valneva hält dennoch an der Umsatzprognose von 145 bis 160 Mio. Euro für das Gesamtjahr fest. Große Hoffnung setzt das Unternehmen gemeinsam mit Pfizer in einen Impfstoff gegen Lyme-Borreliose. Eine Entscheidung der Zulassungsbehörden werde innerhalb der nächsten 12 Monate erwartet.

Die Valneva-Aktie notierte am Donnerstag an der EURONEXT Paris letztlich 0,2 Prozent tiefer bei 2,455 Euro.

kan/ivn

APA