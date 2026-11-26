Valneva hat am 24.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,12 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,260 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18,1 Millionen EUR – das entspricht einem Minus von 38,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29,4 Millionen EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at