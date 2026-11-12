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12.11.2026 06:31:28
VALOR: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
VALOR hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es stand ein EPS von 26,00 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei VALOR noch ein Gewinn pro Aktie von 41,79 JPY in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 245,77 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 229,00 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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