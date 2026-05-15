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15.05.2026 06:31:29
VALOR hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
VALOR gab am 13.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde auf 39,47 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte VALOR 35,95 JPY je Aktie verdient.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,00 Prozent auf 230,29 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 207,47 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 312,81 JPY. Im Vorjahr hatte VALOR 257,64 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahr hat VALOR im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 8,15 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 924,11 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 854,44 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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