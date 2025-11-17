VALOR mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

VALOR präsentierte am 14.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 83,58 JPY. Im Vorjahresviertel hatte VALOR 64,97 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,73 Prozent auf 229,00 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 214,57 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at