VALOR: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

VALOR lud am 12.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 116,18 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 95,35 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,15 Prozent auf 243,28 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 224,95 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at