VALOR verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

VALOR hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.05.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2024 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 14,13 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -44,900 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 197,22 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 185,43 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 223,01 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 141,61 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 807,80 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 759,98 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 197,45 JPY und einen Umsatz von 800,95 Milliarden JPY beziffert.

