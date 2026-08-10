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10.08.2026 06:31:29
VALOR veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
VALOR präsentierte am 07.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS wurden 120,85 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte VALOR 73,58 JPY je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 221,55 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 243,43 Milliarden JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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