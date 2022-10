Valora Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Valora baut Becher-Mehrwegsystem in der Schweiz markant aus



06.10.2022 / 07:00 CET/CEST



Medienmitteilung Kaffee gehört zu den absatzstärksten Produkten bei Valora. Die Foodvenience-Anbieterin hat sich im Zuge ihrer Nachhaltigkeitsstrategie deshalb zum Ziel gesetzt, Mehrwegalternativen anzubieten und Zirkularität zu fördern. Bis Mitte 2024 sollen sich knapp 200 Valora Verkaufsstellen in der Schweiz am digitalen Becher-Mehrwegsystem von kooky beteiligen. Neu machen auch die Retail-Formate k kiosk, Press & Books und avec mit. Aktuell können Kaffeeliebhaberinnen und -liebhaber in 19 Verkaufsstellen von Brezelkönig, Caffè Spettacolo und SuperGuud einen kooky Cup beziehen. Die Verkaufsstellen der drei Food-Service-Formate werden die digitale Mehrweglösung bis 2023 an 30 SBB Bahnhöfen und 20 weiteren Standorten anbieten. Bis Ende 2024 sollen zudem rund 150 Verkaufsstellen von k kiosk, Press & Books und avec mit von der Partie sein. Den Beginn machen Mitte Oktober bahnhofsnahe Verkaufsstellen in der Berner Innenstadt. Weitere Verkaufsstellen in Zürich, Basel und St. Gallen werden noch dieses Jahr folgen. Kundinnen und Kunden beziehen den wiederverwendbaren kooky Cup zusammen mit einem Heissgetränk gegen Bezahlung eines Depots. Anschliessend wird ein QR-Code auf dem Cup gescannt und einmalig eine Telefonnummer hinterlegt. Die Rückgabe des Cups erfolgt über die von kooky entwickelten Stationen, die im Umfeld der Verkaufsstellen platziert sind. Das Depot wird bei der Rückgabe elektronisch gutgeschrieben. Es kann auch bequem per Überweisung ausbezahlt oder an den WWF gespendet werden. Valora ist das erste Unternehmen, das schweizweit ein solches Kreislaufmodell mit Mehrweglösung ermöglicht. Verfügbarkeit und Convenience sind ausschlaggebende Faktoren für die Akzeptanz eines Mehrwegsystems. Für den Erfolg bedarf es auch der Bereitschaft der Kundinnen und Kunden, den kooky Cup an den Rückgabestationen wieder abzugeben, sodass nicht regelmässig neue Becher ins System eingespeist werden müssen. Diese Medienmitteilung finden Sie unter www.valora.com/newsroom. Über Valora

Tagtäglich engagieren sich rund 15000 Mitarbeitende im Netzwerk von Valora, um den Menschen unterwegs mit einem umfassenden Foodvenience-Angebot das kleine Glück zu bringen nah, schnell, praktisch und frisch. Die rund 2700 kleinflächigen Verkaufsstellen von Valora befinden sich an Hochfrequenzlagen in der Schweiz, Deutschland, Österreich, Luxemburg und den Niederlanden. Zum Unternehmen gehören unter anderem k kiosk, Brezelkönig, BackWerk, Ditsch, Press & Books, avec, Caffè Spettacolo und die beliebte Eigenmarke ok. sowie ein stetig wachsendes Angebot an digitalen Services. Ebenso betreibt Valora eine der weltweit führenden Produktionen von Laugengebäck und profitiert im Bereich Backwaren von einer stark integrierten Wertschöpfungskette. Valora erwirtschaftete im Jahr 2021 einen Aussenumsatz von CHF 2.2 Mrd. Der Firmensitz der Gruppe befindet sich in Muttenz in der Schweiz. Die Namenaktien der Valora Holding AG (VALN) werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange AG gehandelt.



Weitere Informationen finden Sie unter www.valora.com.

Über kooky

kooky ist das digitale Mehrwegsystem, welches sich nach den heutigen Bedürfnissen der Konsument:innen und Gastronomen richtet. Das Start-up aus der Schweiz hat das erste intelligente Mehrwegsystem mit eigener digitaler Rückgabe-Infrastruktur entwickelt. Um Insellösungen in Zukunft zu vermeiden, stellt es die kooky-Infrastruktur auch bereits bestehenden Systemen zu Verfügung, damit diese sich dort mit integrieren können. kooky, eine Marke der CEBS AG, wurde 2021 von Torge Barkholtz, Maximilian Zott und Dmytro Boguslavskyy gegründet. Das Unternehmen baut die führende Infrastruktur für die Mehrweg-Kreislaufwirtschaft auf, um einen abfallfreien Konsum zu ermöglichen. Weitere Informationen unter kooky2go.com. Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an: Media Relations

