Valora Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Valora mit signifikanter operativer Verbesserung im ersten Halbjahr 2022



05.07.2022 / 07:00



Medienmitteilung Valora rechnet für das erste Halbjahr 2022 mit einem zur Vergleichsperiode im Vorjahr um rund 20% höheren Aussenumsatz und einem auf wiederkehrender Basis leicht höheren EBIT. Das Geschäft war insbesondere im ersten Quartal 2022 nach wie vor stark von der COVID-19-Variante Omikron beeinträchtigt. Das Halbjahresresultat basiert auf einer signifikanten operativen Verbesserung. Die Umsetzung ihrer Foodvenience-Strategie konnte Valora in der Berichtsperiode erfolgreich vorantreiben. Die Gruppe geht davon aus, die EBIT-Guidance 2022 (ohne M&A-bezogene Kosten) im Rahmen der Publikation der Halbjahresergebnisse 2022 am 20. Juli 2022 bestätigen zu können. Valora erwartet, dass der Aussenumsatz im ersten Halbjahr 2022 um rund 20% höher sein wird als in der Vorjahresperiode mit CHF 1'030.4 Mio. trotz der schweren Auswirkungen der Pandemie auf das Geschäft der Gruppe. Mit Omikron verbundene Einschränkungen dominierten gerade auch im ersten Quartal 2022 den Retail- und Food-Service-Sektor. Seit der schrittweisen Aufhebung der behördlichen Restriktionen hat Valora in den letzten zwei Monaten jedoch eine starke Erholung erfahren. So wird der im ersten Halbjahr 2022 erzielte EBIT auf wiederkehrender Basis voraussichtlich leicht über dem EBIT des ersten Halbjahres 2021 von CHF 7.4 Mio. liegen. Die erwartete EBIT-Performance ist ein Beleg für die kontinuierliche operative Verbesserung von Valora. Dies angesichts des erhöhten Inflationsdrucks und der geopolitischen Turbulenzen sowie der Tatsache, dass der EBIT des ersten Halbjahres 2021 einmalige Unterstützungsleistungen im Zusammenhang mit Corona in der Höhe von ca. CHF 30 Mio. enthielt. Letztere werden im ersten Halbjahr 2022 vollständig kompensiert. In der Berichtsperiode setzte Valora die Umsetzung ihrer Foodvenience-Strategie erfolgreich fort. Ausdruck davon ist die am 1. Juli 2022 abgeschlossene Akquisition von Frittenwerk und die Ausweitung der Zusammenarbeit mit Oel -Pool zur schrittweisen Übernahme von 71 Tankstellenshops, die ab April 2023 erfolgen soll. In Anbetracht der jüngsten starken Umsatzentwicklung schätzt Valora, dass der Aussenumsatz für das gesamte 2022 einschliesslich der jüngsten strategischen Initiativen auf Vor-Corona-Niveau liegen wird. Die Gruppe erwartet, dass sie die EBIT-Guidance für das Gesamtjahr 2022 (ohne M&A-bezogene Kosten) bestätigen kann, wenn sie am 20. Juli 2022 ihre Halbjahresergebnisse 2022 veröffentlicht. Diese Medienmitteilung finden Sie unter www.valora.com/newsroom. Über Valora

Tagtäglich engagieren sich rund 15000 Mitarbeitende im Netzwerk von Valora, um den Menschen unterwegs mit einem umfassenden Foodvenience-Angebot das kleine Glück zu bringen nah, schnell, praktisch und frisch. Die rund 2700 kleinflächigen Verkaufsstellen von Valora befinden sich an Hochfrequenzlagen in der Schweiz, Deutschland, Österreich, Luxemburg und den Niederlanden. Zum Unternehmen gehören unter anderem k kiosk, Brezelkönig, BackWerk, Ditsch, Press & Books, avec, Caffè Spettacolo und die beliebte Eigenmarke ok. sowie ein stetig wachsendes Angebot an digitalen Services. Ebenso betreibt Valora eine der weltweit führenden Produktionen von Laugengebäck und profitiert im Bereich Backwaren von einer stark integrierten Wertschöpfungskette. Valora erwirtschaftete im Jahr 2021 einen Aussenumsatz von CHF 2.2 Mrd. Firmensitz der Gruppe ist Muttenz in der Schweiz. Die Namenaktien der Valora Holding AG (VALN) werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange AG gehandelt.



Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen, welche Sachverhalte beinhalten, die keine historischen Tatsachen sind oder anderweitig nicht durch Bezugnahme auf vergangene Ereignisse belegt werden können. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf unseren derzeitigen Erwartungen und Annahmen und unterliegen Unsicherheiten und bekannten und unbekannten Risiken. Diese Unsicherheiten und Risiken sowie andere Faktoren können dazu führen, dass zukünftige tatsächliche Ereignisse und Entwicklungen, einschliesslich der Ergebnisse, der Finanzlage und Entwicklung von Valora, wesentlich von denjenigen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannt oder angenommen werden. Die Informationen, Meinungen und zukunftsgerichteten Aussagen, die in diesem Dokument enthalten sind, gelten nur im Zeitpunkt der Veröffentlichung. Valora ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu überprüfen oder zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen. Diese Mitteilung stellt keine Empfehlung zum Kauf von Wertpapieren dar.

