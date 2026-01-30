ValOre Metals stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

ValOre Metals hat am 28.01.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,010 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei ValOre Metals ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,010 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at