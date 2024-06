Valour Inc., eine Tochtergesellschaft von DeFi Technologies, bringt weltweit erstes CORE ETP auf den Markt und erweitert weltweit erstes Hedera ETP auf die Spotlight-Börse

Einführung der ersten ETPs auf der Spotlight-Börse: Valour Inc., ein Tochterunternehmen von DeFi Technologies, stellt das weltweit erste CORE ETP vor und weitet das weltweit erste Hedera (HBAR) ETP auf die Spotlight-Börse aus, was die ersten ETP-Angebote an dieser Börse darstellt.

Valour Inc., ein Tochterunternehmen von DeFi Technologies, stellt das weltweit erste vor und weitet das weltweit erste auf die Spotlight-Börse aus, was die ersten ETP-Angebote an dieser Börse darstellt. Innovative und vielfältige Investitionsmöglichkeiten: Das Valour CORE ETP bietet ein Engagement in den nativen Token der Core-Blockchain mit seinem einzigartigen Satoshi-Plus-Konsensmechanismus, während das Valour Hedera ETP Zugang zur energieeffizienten Kryptowährung HBAR von Hedera bietet, die beide das Produktportfolio von Valour erweitern.

Das Valour CORE ETP bietet ein Engagement in den nativen Token der Core-Blockchain mit seinem einzigartigen Satoshi-Plus-Konsensmechanismus, während das Valour Hedera ETP Zugang zur energieeffizienten Kryptowährung HBAR von Hedera bietet, die beide das Produktportfolio von Valour erweitern. Stärkung der strategischen Zusammenarbeit: Die Einführung bedeutet eine Vertiefung der Zusammenarbeit mit der Core Foundation und folgt auf die erfolgreiche Einführung des Valour Bitcoin Staking ETP, was das Engagement von Valour unterstreicht, innovative Anlageprodukte für digitale Vermögenswerte anzubieten.



TORONTO, June 29, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- DeFi Technologies Inc. (das "Unternehmen" oder "DeFi Technologies") (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF), ein auf Kryptowährungen spezialisiertes Technologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Konvergenz der traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralen Finanzen ("DeFi") leistet, gibt bekannt, dass seine Tochtergesellschaft Valour Inc. ("Valour"), ein führender Emittent von börsengehandelten Produkten (Exchange Traded Products, "ETPs"), die einen vereinfachten Zugang zu digitalen Vermögenswerten bieten, zwei neue ETPs aufgelegt hat: das Valour CORE ETP und das Valour Hedera (HBAR) ETP an der schwedischen Spotlight-Börse. Dies sind die ersten ETP-Angebote für Spotlight und ein wichtiger Meilenstein in der Mission von Valour, Privatanlegern und institutionellen Investoren einen sicheren und einfachen Zugang zu führenden digitalen Vermögenswerten zu bieten.

Das Valour CORE (CORE) SEK (ISIN: CH1213604593) bietet Anlegern ein Engagement in den nativen Token der Core-Blockchain, CORE. Der Satoshi Plus-Konsensmechanismus von Core Chain kombiniert auf einzigartige Weise die Dezentralisierung und Sicherheit von Bitcoins Delegated Proof of Work ("DPoW") mit der Skalierbarkeit und Flexibilität des Delegated Proof of Stake ("DPoS") von Ethereum. Dieser innovative Ansatz gewährleistet eine robuste und effiziente Blockchain-Infrastruktur. Das Valour CORE (CORE) SEK bildet den Kurs von CORE ab und bietet eine nahtlose und unkomplizierte Anlagemöglichkeit. Diese Erweiterung folgt auf die erfolgreiche Einführung des Valour Bitcoin Staking ETP und unterstreicht das Engagement von Valour, eine breite Palette an innovativen Anlageprodukten für digitale Vermögenswerte anzubieten. Sie bedeutet zudem eine Vertiefung der Zusammenarbeit mit der Core Foundation.

Neben dem Valour CORE ETP erweitert Valour auch sein Angebot des weltweit ersten Valour Hedera (HBAR) ETP, der zunächst an der Börse Frankfurt (Zertifikate) eingeführt wurde. Das Valour Hedera (HBAR) ETP (ISIN: CH1213604585) bietet einen sicheren und unkomplizierten Zugang zur eigenen Kryptowährung von Hedera, HBAR. Hedera ist bekannt für seine energieeffiziente Public-Distributed-Ledger-Technologie, die den asynchronen Byzantine Fault Tolerance ("aBFT")-Hashgraph-Konsensalgorithmus ohne Leader verwendet. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,7 Mrd. USD gehört HBAR zu den 30 größten digitalen Vermögenswerten weltweit. Dieses ETP steht im Einklang mit der breiteren Strategie von Valour, die Verfügbarkeit von Produkten mit digitalen Vermögenswerten an traditionellen Börsen zu erweitern.

"Wir freuen uns, mit den ETPs Valour Core und Hedera die ersten ETP-Angebote an der Spotlight-Börse zu lancieren", so Olivier Roussy Newton, CEO von DeFi Technologies. "Dieser Schritt unterstreicht unser Engagement, Anlegern innovative und zugängliche Investitionsmöglichkeiten in digitale Vermögenswerte zu bieten. Die Einführung dieser ETPs an einer neuen Börse erweitert nicht nur unsere Reichweite, sondern unterstreicht auch unsere Mission, eine Brücke zwischen dem traditionellen Finanzwesen und der sich schnell entwickelnden Welt der dezentralen Finanzen zu schlagen."

Die 1997 gegründete Spotlight-Börse hat sich zum Ziel gesetzt, den Börsenzulassungsprozess für Wachstumsunternehmen einfacher, sicherer und sichtbarer zu machen. Durch die Konzentration auf Zugänglichkeit und Sichtbarkeit will Spotlight der führende Marktplatz in der nordischen Region werden. Der Markt unterstützt innovative und wachstumsstarke Unternehmen und verschafft ihnen die nötige Sichtbarkeit und Sicherheit, um Investoren anzuziehen. Diese Ambition deckt sich perfekt mit den Zielen von Valour, die Verfügbarkeit und Einfachheit von Investitionen in digitale Vermögenswerte zu erhöhen. Die Notierung der ETPs von Valour an der Spotlight-Börse unterstreicht die Bedeutung dieser Plattform für die Unterstützung innovativer Finanzprodukte.

"Wir freuen uns, unser neues ETP-Segment mit Valour bei Spotlight zu starten. Valour hat sich als führender und innovativer Anbieter von digitalen Vermögenswerten erwiesen, weshalb wir sehr froh und stolz sind, Valour an unserer Börse begrüßen zu dürfen. Die langfristige Strategie der Spotlight-Börse besteht darin, das Angebot für Investoren und börsennotierte Unternehmen zu erweitern, sowohl in Bezug auf den internationalen Handel als auch auf die Produktpalette. Unser kürzlich erfolgter Austausch von Handelssystemen, bei dem wir das Nasdaq INET Nordic System implementiert haben, ermöglicht es uns, den Handel mit verschiedenen ETPs anzubieten, was schon seit längerer Zeit von mehreren Unternehmen gewünscht wurde", so Anders Kumlin, CEO der Spotlight-Börse.

"Wir freuen uns, Valour Hedera (HBAR) und Valour CORE in den nordischen Ländern einzuführen", fügte Johanna Belitz, Head of Nordics, hinzu. "Das Valour CORE (CORE) SEK ist das weltweit erste ETP mit CORE als Basiswert und stellt einen wichtigen Meilenstein in unserem Angebot dar. Diese Ergänzung erweitert nicht nur unser Produktportfolio, sondern bekräftigt auch unser Engagement, innovative und vielfältige Anlagemöglichkeiten anzubieten. Es liegen also spannende Zeiten vor uns!"

Über DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. ( CBOE CA: DEFI ) ( GR: R9B ) ( OTC: DEFTF ) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Konvergenz der traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralen Finanzen (Decentralized Finance, DeFi) leistet. Mit seinem Schwerpunkt auf branchenführende Web3-Technologien ist DeFi Technologies bestrebt, Anlegern einen breiten Zugang zur Zukunft des Finanzwesens zu ermöglichen. Unterstützt von einem geschätzten Team von Experten mit umfassender Erfahrung in den Bereichen Finanzmärkte und digitale Vermögenswerte sind wir bestrebt, die Art und Weise zu revolutionieren, wie Einzelpersonen und Institutionen mit dem sich entwickelnden Finanzökosystem interagieren. Werden Sie Teil der digitalen DeFi Technologies Community auf LinkedIn und X (ehemals Twitter) und besuchen Sie https://defi.tech/ , um weitere Informationen zu erhalten.

Über Valour

Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen "Valour") emittieren börsengehandelte Produkte (Exchange Traded Products, "ETPs"), die privaten und institutionellen Anlegern einen einfachen und sicheren Zugang zu digitalen Vermögenswerten wie Bitcoin über ihr traditionelles Bankkonto ermöglichen. Valour ist Teil des Geschäftsbereichs für Vermögensverwaltung von DeFi Technologies Inc. ( CBOE CA: DEFI ) ( GR: R9B ) ( OTC: DEFTF ).

Zusätzlich zu seiner neuartigen, physisch unterlegten Plattform für digitale Vermögenswerte, die 1Valour Bitcoin Physical Carbon Neutral ETP, 1Valour Ethereum Physical Staking und 1Valour Internet Computer Physical Staking umfasst, bietet Valour vollständig abgesicherte ETPs auf digitale Vermögenswerte mit niedrigen bis gar keinen Verwaltungsgebühren an, wobei die Produkte an europäischen Börsen, bei Banken und Broker-Plattformen gelistet sind. Die bestehende Produktpalette von Valour umfasst die ETPs Valour Uniswap ( UNI ), Cardano ( ADA ), Polkadot ( DOT ), Solana ( SOL ), Avalanche ( AVAX ), Cosmos ( ATOM ), Binance ( BNB ), Ripple ( XRP ), Toncoin ( TON ), Internet Computer ( ICP ), Chainlink ( LINK ), Core ( CORE ), Enjin ( ENJ ), Valour Bitcoin Staking ( BTC ), Bitcoin Carbon Neutral ( BTCN ), Hedera ( HBAR ), Valour Digital Asset Basket 10 ( VDAB10 ) und 1Valour STOXX Bitcoin Suisse Digital Asset Blue Chip mit niedrigen Verwaltungsgebühren. Die Vorzeigeprodukte von Valour sind Bitcoin Zero und Ethereum Zero, die ersten vollständig abgesicherten, passiven Anlageprodukte mit Bitcoin ( BTC ) und Ethereum ( ETH ) als Basiswerte, die vollständig gebührenfrei sind. Wenn Sie weitere Informationen über Valour wünschen, ein Abonnement abschließen möchten oder Aktualisierungen und Finanzinformationen erhalten möchten, besuchen Sie valour.com .

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem der Valour Hedera (HBAR) ETP, Hedera HBAR, Valour CORE ETP, die Notierung von ETPs an der Spotlight-Börse, die Entwicklung von ETPs, die künftige Nachfrage nach ETPs, das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Einführung dezentraler Finanzsysteme, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch DeFi Technologies und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Erträge solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder die Erfolge des Unternehmens wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von ETPs durch die Börsen, das Wachstum und die Entwicklung des dezentralen Finanz- und Kryptowährungssektors, Regeln und Vorschriften in Bezug auf dezentrale Finanzen und Kryptowährungen sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbliche, politische und soziale Ungewissheiten. Trotz der Bemühungen des Unternehmens, wichtige Faktoren zu identifizieren, die wesentliche Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwähnten hervorrufen könnten, treten unter Umständen weitere Faktoren auf, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder angestrebt ausfallen. Es kann keine Zusicherung dahingehend ausgesprochen werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in diesen Aussagen genannten abweichen können. Die Leser sollten daher kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen setzen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

DIE CBOE CANADA EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG

Haftungsausschluss: Das Hedera-Logo und die Marke werden verwendet, um auf das Hedera-Netzwerk und seine native Kryptowährung, HBAR, hinzuweisen. Hedera ist ein eingetragenes Warenzeichen von Hedera Hashgraph, LLC, alle Rechte vorbehalten. Weder Hedera noch eines der Mitglieder des Hedera-Verwaltungsrats waren an der Schaffung dieses regulierten ETP in Europa beteiligt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: