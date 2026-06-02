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02.06.2026 06:31:29
Valson Industries stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Valson Industries hat am 30.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,32 INR gegenüber 0,670 INR im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal hat Valson Industries 290,2 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 13,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 334,5 Millionen INR umgesetzt worden.
In Sachen EPS wurden 0,630 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Valson Industries 0,790 INR je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 13,61 Prozent auf 1,12 Milliarden INR. Im Vorjahr hatte Valson Industries 1,30 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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