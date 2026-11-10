Vontobel Aktie
WKN: 675054 / ISIN: CH0012335540
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10.11.2026 07:58:42
Valterna holt Kundenberater von Vontobel und UBS - Umzug nach Luzern
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Die Baarer Finanzboutique Valterna gewinnt drei Neuzugänge von Vontobel und UBS. Zudem verlegt der Vermögensverwalter seinen Sitz in den Kanton Luzern.
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