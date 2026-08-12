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12.08.2026 06:31:29
VALTES: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
VALTES äußerte sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Verlust je Aktie wurde auf 5,31 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das VALTES ein Ergebnis je Aktie von 2,68 JPY vermeldet.
VALTES hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,01 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,75 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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