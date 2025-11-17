|
17.11.2025 06:31:29
VALTES stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
VALTES hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,44 JPY. Im Vorjahresviertel hatte VALTES 10,96 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,89 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 2,64 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
