VALUE CREATION informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

VALUE CREATION hat am 29.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 103,12 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 23,11 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 764,1 Millionen JPY, gegenüber 820,8 Millionen JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,90 Prozent präsentiert.

VALUE CREATION hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 113,550 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 37,54 JPY je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,13 Milliarden JPY – eine Minderung um 8,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3,43 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at