VALUE CREATION mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

VALUE CREATION hat am 15.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei -45,54 JPY. Ein Jahr zuvor waren -48,170 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,79 Prozent auf 755,5 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel hatte VALUE CREATION 810,6 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at