VALUE CREATION stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

VALUE CREATION hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.11.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,01 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,67 JPY erwirtschaftet worden.

VALUE CREATION hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 936,1 Millionen JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 829,0 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at