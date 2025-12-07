nCino Aktie
WKN DE: A2P7VE / ISIN: US63947U1079
|
07.12.2025 17:00:05
Value Fund Cuts nCino Stake After $152 Million Quarter: What Long-Term Investors Should Know
California-based Tensile Capital Management reduced its stake in nCino (NASDAQ:NCNO) by 449,165 shares during the third quarter, cutting $13.3 million in position value, according to a November 14 SEC filing.Tensile Capital Management disclosed in a filing with the Securities and Exchange Commission dated November 14 that it sold 449,165 shares of nCino during the third quarter. The transaction reduced the fund’s position to 901,539 shares valued at $24.4 million as of September 30. The position was previously 4.6% of the fund's AUM as of the prior quarter.After the sale, nCino represented about 3.1% of Tensile Capital Management LP’s 13F reportable AUM.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
