07.01.2026 20:00:47
Value Fund Doubles Down With $8.7 Million Buy as Driven Brands Targets $2.1 Billion in Revenue
On Wednesday, New Orleans-based Emeth Value Capital disclosed a buy of 582,255 shares of Driven Brands (NASDAQ:DRVN), an estimated $8.66 million transaction based on quarterly average pricing.According to an SEC filing released Wednesday, Emeth Value Capital increased its position in Driven Brands (NASDAQ:DRVN) by 582,255 shares during the fourth quarter. The estimated value of the share purchases was $8.66 million, calculated using the quarter's average closing price. As a result, the quarter-end value of the stake rose by $4.26 million, reflecting both new share accumulation and price changes.Driven Brands comprised 70.4% of Emeth Value Capital's 13F reportable AUM at quarter-end.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
