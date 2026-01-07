Driven Brands Holdings Aktie

Driven Brands Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QL6Z / ISIN: US26210V1026

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
07.01.2026 20:00:47

Value Fund Doubles Down With $8.7 Million Buy as Driven Brands Targets $2.1 Billion in Revenue

On Wednesday, New Orleans-based Emeth Value Capital disclosed a buy of 582,255 shares of Driven Brands (NASDAQ:DRVN), an estimated $8.66 million transaction based on quarterly average pricing.According to an SEC filing released Wednesday, Emeth Value Capital increased its position in Driven Brands (NASDAQ:DRVN) by 582,255 shares during the fourth quarter. The estimated value of the share purchases was $8.66 million, calculated using the quarter's average closing price. As a result, the quarter-end value of the stake rose by $4.26 million, reflecting both new share accumulation and price changes.Driven Brands comprised 70.4% of Emeth Value Capital's 13F reportable AUM at quarter-end.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Driven Brands Holdings Inc Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Driven Brands Holdings Inc Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Driven Brands Holdings Inc Registered Shs 15,34 4,50% Driven Brands Holdings Inc Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

Vor US-Arbeitsmarktdaten: ATX leichter -- DAX stabil -- Asiens Börsen am Freitag letztlich im Plus
Während der heimische Aktienmarkt abrutscht, kommt der deutsche Leitindex nicht recht vom Fleck. An den Märkten in Fernost ging es vor dem Wochenende aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen