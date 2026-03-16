VALUE GOLF: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

VALUE GOLF hat sich am 13.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.01.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 30,97 JPY gegenüber -26,010 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite standen 1,02 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,02 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 10,780 JPY vermeldet. Im Vorjahr waren 3,06 JPY erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat VALUE GOLF in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 7,25 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,43 Milliarden JPY im Vergleich zu 4,13 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at