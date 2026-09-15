VALUE GOLF gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

VALUE GOLF hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.09.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.07.2026 abgelaufen war.

VALUE GOLF vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 4,87 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 12,03 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 9,65 Prozent auf 1,04 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,15 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at