15.12.2025 06:31:29
VALUE GOLF: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
VALUE GOLF äußerte sich am 12.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2025 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie lag bei 3,48 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 19,13 JPY je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig wurden 1,06 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte VALUE GOLF 1,03 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
