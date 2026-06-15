VALUE GOLF: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

VALUE GOLF ließ sich am 12.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat VALUE GOLF die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 10,14 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,68 JPY je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 1,19 Milliarden JPY, gegenüber 1,20 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,94 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at