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13.11.2026 06:31:28
Value HR gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Value HR hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 11,74 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Value HR 3,16 JPY je Aktie verdient.
Value HR hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,76 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,50 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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