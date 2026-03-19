Value Line hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Value Line lud am 17.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.01.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 0,63 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Value Line 0,550 USD je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Value Line in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,69 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 8,3 Millionen USD im Vergleich zu 9,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at