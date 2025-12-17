Value Line veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Value Line äußerte sich am 15.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2025 abgelaufenen Quartals.

Mit einem EPS von 0,60 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Value Line mit 0,600 USD je Aktie genauso viel verdiente.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 8,6 Millionen USD – eine Minderung von 3,17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 8,8 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at