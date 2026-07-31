Value Line: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Value Line veröffentlichte am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 0,38 USD. Im letzten Jahr hatte Value Line einen Gewinn von 0,420 USD je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Value Line in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,53 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 8,0 Millionen USD im Vergleich zu 8,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 2,30 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte Value Line ein EPS von 2,20 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahr hat Value Line im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 4,65 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 33,45 Millionen USD. Im Vorjahr waren 35,08 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at