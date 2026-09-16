Value Line zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Value Line äußerte sich am 14.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,50 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,690 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,1 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 6,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,6 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at