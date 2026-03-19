Afcon Holdings Aktie
WKN DE: A1CY3T / ISIN: IL0005780130
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19.03.2026 23:03:20
'Value of African football will go down' after AFCON final u-turn
After Senegal were stripped of their title and Morocco were crowned winners, African football faces some big questions.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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