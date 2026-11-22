Something Holdings Aktie
ISIN: JP3322960000
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22.11.2026 19:00:02
Value Stocks Are Doing Something They Haven’t Done Since 2000. Here’s How They're Setting Up for 2027.
I'm guessing few investors expected this heading into 2026: Large-cap growth stocks beat large-cap value by wide margins in 2023 and 2024. They led by a narrower margin in 2025, but the assumption was that the artificial intelligence (AI) trade would continue to lead as long as earnings growth remained strong.
Earnings have thus far delivered, but market leadership has sharply reversed. Year to date, the Russell 1000 Value Index now leads the Russell 1000 Growth Index by nearly 28% in 2026, which would be its widest margin for a calendar year since 2000.
It's been a major rotation away from what's worked in 2023-2025. But can value continue to lead in 2027?
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