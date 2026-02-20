Insight Enterprises Aktie
WKN: 909619 / ISIN: US45765U1034
|
20.02.2026 18:44:39
ValueAct Holdings Trims Insight Enterprises by $99 Million as Enterprise IT Budgets Tighten
According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated February 17, 2026, ValueAct Holdings, L.P. sold 1,055,147 shares of Insight Enterprises (NASDAQ:NSIT) during the fourth quarter of 2025. The estimated transaction value was $98.95 million. At quarter-end, the fund held 1,216,592 shares valued at $99.12 million. The net position decreased by roughly $158.52 million.This was a sell; NSIT now accounts for 1.41% of ValueAct’s 13F U.S. equity assetsTop holdings after the filing:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
