:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
25.02.2026 01:05:00
ValueAct Just Doubled Its Stake in This Beaten-Up SaaS Name. Should Investors Be Buying the Stock?
ValueAct Capital Management made a name for itself as one of the top hedge funds in the industry. The fund invests in a concentrated portfolio of stocks, with a focus on high-quality businesses that it thinks are being undervalued by the market. Something it looks for in particular are good businesses whose stocks look mispriced because of "perceived unfavorable industry conditions." While ValueAct establishing a large, new position in asset management firm BlackRock drew a lot of headlines, the hedge fund also made some other notable moves. One of the biggest was more than doubling its position in restaurant-focused software-as-a-service (SaaS) provider Toast (NYSE: TOST). Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu :be AG Inhaber-Akt
Analysen zu :be AG Inhaber-Akt
