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30.04.2026 06:31:29
ValueCommerce hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
ValueCommerce lud am 28.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 10,37 JPY. Im Vorjahresquartal waren 48,65 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ValueCommerce in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 64,60 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,90 Milliarden JPY im Vergleich zu 8,18 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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