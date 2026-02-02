02.02.2026 06:31:29

ValueCommerce: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

ValueCommerce stellte am 30.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -83,32 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei ValueCommerce ein EPS von 32,32 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 58,77 Prozent auf 3,36 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte ValueCommerce 8,14 Milliarden JPY umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 22,52 JPY. Im letzten Jahr hatte ValueCommerce einen Gewinn von 113,24 JPY je Aktie eingefahren.

Das vergangene Geschäftsjahr hat ValueCommerce mit einem Umsatz von insgesamt 24,17 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 30,41 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um -20,52 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at

