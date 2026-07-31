ValueCommerce stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

ValueCommerce präsentierte am 29.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 10,86 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das ValueCommerce ein Ergebnis je Aktie von 38,35 JPY vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 62,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 7,78 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,90 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at